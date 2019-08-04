Новым капитаном английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» стал защитник Эшли Янг.
Янг — новый капитан команды. Он будет надевать капитанскую повязку, когда будет выходить в стартовом составе, — заявил главный тренер клуба Уле Гуннар Сульшер Manchester Evening News.
Вице-капитаном команды будет 28-летний голкипер Давид де Хеа из Испании.
34-летний Янг провёл в составе «МЮ» 243 матча, забил 18 мячей и отдал 42 результативные передачи.
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб планирует нынешним летом приобрести ещё нескольких футболистов, писал ранее News.ru.