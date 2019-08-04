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Футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента на стадионе «Газпром Арена». После словесной перепалки с болельщиками силовики пустили в ход дубинки.

Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы. «Зенит» также пообещал сделать «всё возможное, чтобы...