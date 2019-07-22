Главный тренер футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага сомневается в пользе включения белорусских команд в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Если будут в этой команде играть одни белорусы, то клубу придется тяжело против «Зенита», ЦСКА, «Краснодара». Если легионеры, а они могут года через два уйти, какую это пользу принесёт белорусскому футболу? — приводит слова Баги Pressball.
Ранее президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить РПЛ командами из Белоруссии, Казахстана и Армении.
Московский футбольный клуб ЦСКА одержал домашнюю победу над «Оренбургом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.