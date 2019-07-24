Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Андрей Панюков назвал главную задачу команды на новый сезон.
Наша цель — попасть в Лигу Европы. Считаю, «Урал» к этому готов и по составу, и по игре. И у нас есть огромное желание показать такой результат, — цитирует Панюкова «
Советский спорт».
На данный момент «Урал» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
В прошлом сезоне 24-летний нападающий провёл в аренде в «Урале», за который сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) 21 матч и забил шесть голов.
Ранее президент «Урала» заявил, что готов пригласить Павла Мамаева в клуб, писал News.ru.