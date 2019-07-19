Игрок «Тамбова» Михаил Костюков прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Костюков стал автором единственного гола своей команды.
Всё сделал, здорово поборолся за мяч, удалось забить. Только тренеру решать, кого выпускать. Где-то нам не хватало концентрации. В перерыве тренер сказал всё по делу, как дальше действовать, как забить, но немного не получилось, — приводит слова Костюкова корреспондент News.ru.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей забитыми мячами отметились Эдер и Владислав Игнатьев.
Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Тамбов» опустился на последнее.
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