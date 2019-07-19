Костюков стал автором единственного гола своей команды.

Всё сделал, здорово поборолся за мяч, удалось забить. Только тренеру решать, кого выпускать. Где-то нам не хватало концентрации. В перерыве тренер сказал всё по делу, как дальше действовать, как забить, но немного не получилось, — приводит слова Костюкова корреспондент News.ru.