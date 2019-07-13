https://static.news.ru/photo/abaa9802-a5a1-11e9-8d91-fa163e074e61_1024.jpg Фото: SounderBruce/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Карапетян прокомментировал поражение московскому «Спартаку» со счётом 0:1.

Мы хорошо играли, я очень рад. У нас новые игроки, большой респект команде. Мы заслужили минимум один гол. Отвык играть, для первой игры мы выглядели хорошо. Мы хотели забить, но на последних секундах получили гол. Жаль, что ни одного очка не привезём, — передаёт слова Карапетяна корреспондент News.ru.

Кроме того, форвард заявил, что пенальти за нарушение команды из Сочи на защитнике «Спартака» Николае Рассказове действительно был.

Мы смотрели после игры повтор, пенальти действительно был. Но судья тоже человек, он может ошибиться. Очень жаль, что в России нет полноценного VAR, — добавил он.

Также футболист добавил, что считает главного тренера «Сочи» Александра Точилина очень сильным наставником.

У нас много новичков, надо адаптироваться. Трудно сказать, как Точилину удалось нас всех объединить за такой короткий промежуток времени. Была проведена большая работа. Он очень сильный тренер, — заключил Карапетян.

«Спартак» обыграл «Сочи» в своём первом матче, писал News.ru.