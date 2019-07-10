https://static.news.ru/photo/9cec2d66-a309-11e9-8a3c-fa163e074e61_1024.jpg Иван Маркелов Фото: fc-anji.ru

Нападающий футбольного клуба «Анжи» (Махачкала) Иван Маркелов продолжит карьеру в «Тамбове».

Как сообщает пресс-служба тамбовчан, контракт рассчитан на год. В составе «Анжи» Маркелов провёл последние два сезона, сыграв в 44 матчах в Российской премьер-лиге и Кубке России, забил четыре гола.

Также в активе форварда выступления за «Зенит-2», подольский «Витязь», «Петротрест», «Карелию», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Сокол» (Саратов), оренбургский «Газовик» и «Динамо» (Москва).

Ранее сообщалось, что «Тамбов», который примет участие в Российской премьер-лиге (РПЛ), показал новый логотип команды, писал News.ru.