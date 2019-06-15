Тульский футбольный клуб «Арсенал» подписал соглашение с форвардом Евгением Луценко.
Как сообщает официальный сайт команды, контракт 32-летнего игрока рассчитан на два года.
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal)
Евгений, добро пожаловать в «Арсенал»!
16 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с нападающим Евгением Луценко.
Подробности
https://t.co/1mr8h3DoW6 pic.twitter.com/CsqdgWk3ty 16 июня 2019 г.
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal)
Евгений, добро пожаловать в «Арсенал»!
16 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с нападающим Евгением Луценко.
Подробности
https://t.co/1mr8h3DoW6 pic.twitter.com/CsqdgWk3ty 16 июня 2019 г.
Последним местом работы центрального форварда было московское «Динамо», за которое он провёл 86 матчей и забил 15 мячей.
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