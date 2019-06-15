Евгений Луценко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Тульский футбольный клуб «Арсенал» подписал соглашение с форвардом Евгением Луценко.

Как сообщает официальный сайт команды, контракт 32-летнего игрока рассчитан на два года.

Последним местом работы центрального форварда было московское «Динамо», за которое он провёл 86 матчей и забил 15 мячей.

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