https://static.news.ru/photo/5d260312-905f-11e9-bc05-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Луценко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Тульский футбольный клуб «Арсенал» подписал соглашение с форвардом Евгением Луценко.

Как сообщает официальный сайт команды, контракт 32-летнего игрока рассчитан на два года.





Евгений, добро пожаловать в «Арсенал»!



16 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с нападающим Евгением Луценко.



Подробности https://t.co/1mr8h3DoW6 pic.twitter.com/CsqdgWk3ty — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 июня 2019 г.





Евгений, добро пожаловать в «Арсенал»!



16 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с нападающим Евгением Луценко.



Подробности https://t.co/1mr8h3DoW6 pic.twitter.com/CsqdgWk3ty — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 июня 2019 г.

Последним местом работы центрального форварда было московское «Динамо», за которое он провёл 86 матчей и забил 15 мячей.

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