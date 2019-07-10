Нападающий «Крыльев Советов» войдёт в тренерский штаб
Анастасия Савина
17:28, 10 июля 2019
https://static.news.ru/photo/48c8b950-a31f-11e9-a8e8-fa163e074e61_1024.jpgСергей КорниленкоФото: Mike Kireev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов объявил, что нападающий Сергей Корниленко после завершения карьеры войдёт в тренерский штаб команды.
Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в «Крыльях Советов» в другом качестве, — приводит слова Фетисова пресс-служба «самарцев».
Сергей Корниленко завершит карьеру игрока и войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича в "Крыльях". Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в @fckssamara в другом качестве, - сказал председатель Совета директоров А.Б.Фетисов.