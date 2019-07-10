Сергей Корниленко Фото: Mike Kireev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов объявил, что нападающий Сергей Корниленко после завершения карьеры войдёт в тренерский штаб команды.

Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в «Крыльях Советов» в другом качестве, — приводит слова Фетисова пресс-служба «самарцев».

Корниленко выступал за «Крылья» с 2011 года. В прошедшем сезоне 36-летний форвард сыграл 23 матча и забил четыре гола.

Полузащитник сборной России Денис Черышев начал подготовку к предстоящему сезону в испанской «Валенсии» несмотря на то, что не является игроком клуба, писал News.ru.

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