https://static.news.ru/photo/48c8b950-a31f-11e9-a8e8-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Корниленко Фото: Mike Kireev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов объявил, что нападающий Сергей Корниленко после завершения карьеры войдёт в тренерский штаб команды.

Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в «Крыльях Советов» в другом качестве, — приводит слова Фетисова пресс-служба «самарцев».

Сергей Корниленко завершит карьеру игрока и войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича в "Крыльях". Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в @fckssamara в другом качестве, - сказал председатель Совета директоров А.Б.Фетисов. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 10 июля 2019 г.

Корниленко выступал за «Крылья» с 2011 года. В прошедшем сезоне 36-летний форвард сыграл 23 матча и забил четыре гола.

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