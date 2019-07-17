https://static.news.ru/photo/468c1a60-a87e-11e9-99cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Начальник Исправительной колонии №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ИК-4 УФСИН) по Белгородской области Сергей Плясов прокомментировал игру в футбол на территории колонии российскими спортсменами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли. Какие кадры могут быть? Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе – все втроём, — приводит слова Плясова « Спорт-Экспресс ».

Как ранее сообщал News.ru, нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Бритые налысо Кокорин и Мамаев играют в футбол в «Российской тюремной лиге», писал News.ru.