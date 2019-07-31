https://static.news.ru/photo/bebb3298-b3a8-11e9-bcb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ina Fassbender/dpa/Global Look Press

На матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

Как сообщает официальный сайт РФС, главным арбитром матча, который пройдёт 3 августа в Санкт-Петербурге, назначен Алексей Еськов, его ассистентами будут Владислав Назаров и Константин Шаламберидзе, резервный судья — Сергей Лапочкин. За VAR будет отвечать Виталий Мешков, его ассистент — Алексей Матюнин.

Рефери встречи третьего тура между московскими ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов использовал VAR на девятой минуте матча в спорном эпизоде около штрафной «железнодорожников», писал News.ru.