https://static.news.ru/photo/fa3c9ae2-b5d2-11e9-8678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Петербургский футбольный клуб «Зенит» ожидает, что матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» посетят около 55 тысяч болельщиков.

На данный момент продано 52 300 билетов. Ожидаем 55–56 тыс. зрителей, с учетом 500 болельщиков гостевой команды, — сообщили ТАСС в пресс-службе команды.

Как сообщает официальный сайт РФС, главным арбитром игры, которая пройдёт 3 августа в Санкт-Петербурге, назначен Алексей Еськов. Его ассистентами станут Владислав Назаров и Константин Шаламберидзе, резервный судья — Сергей Лапочкин. За VAR будет отвечать Виталий Мешков, его ассистент — Алексей Матюнин.

Рефери встречи третьего тура между московскими ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов использовал VAR на девятой минуте матча в спорном эпизоде около штрафной «железнодорожников», писал News.ru.