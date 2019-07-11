https://static.news.ru/photo/0d46ad90-a3c6-11e9-856d-fa163e074e61_1024.jpg Георгий Джикия Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Спартак» и объединение болельщиков клуба «Фратрия» приняли решение о нанесении памятной даты матча Кубка УЕФА с «Хаарлемом» на форму команды.

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», на спинах футболистов появится специальный знак «20.10.82» в память о трагедии.

Носить футболку с таким знаком — особая ответственность, — заявил капитан команды Георгий Джикия.

20 октября 1982 года в конце матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и голландским «Хаарлемом» в результате давки погибли 66 болельщиков московского клуба, многие из которых были ещё подростками. Эта давка стала самым трагическим случаем в истории советского и российского спорта.

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