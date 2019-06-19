https://static.news.ru/photo/f8339ce4-927f-11e9-8a9d-fa163e074e61_1024.jpg Александр Мостовой Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал уход Дениса Глушакова из состава «красно-белых».

У него такой опыт, что он ещё может спокойно играть во многих клубах. Если всё нормально, в нашем чемпионате можно играть до 40 лет, Глушаков, конечно, не исключение, — цитирует Мостового ТАСС .

19 июня «красно-белые» расторгли соглашение с хавбеком по обоюдному решению.

Всего за «Спартак» Глушаков провёл 173 матча и забил 23 гола.

Ранее News.ru писал, что Глушаков высказался о недоброжелателях и будущем в «Спартаке».