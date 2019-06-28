Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах поделился своим мнением об отстранении партнёра по национальной команде Амра Уарды из-за сексуальных домогательств к женщинам.
К женщинам следует относиться с глубочайшим уважением. «Нет» означает «нет». Это священные вещи, и они должны таковыми оставаться. Но при этом я считаю, не нужно сразу отправлять на плаху, это самый простой выход. Нужно верить во второй шанс. Нужно направлять и воспитывать. Отречение — это не выход, — написал Салах в своём Twitter-аккаунте.
Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out.
26 июня пресс-служба Египетской федерации футбола (EFA) отстранила игрока из сборной. 25-летний футболист просил девушек в WhatsApp присылать свои «обнажённые» фотографии, а сам отправлял им видео сексуального характера. Одна из египетских моделей опубликовала скриншоты переписки с футболистом, обвинив его в сексуальных домогательствах.
Варда выступал за сборную с 2015 года, за которую провёл 29 матчей и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что нападающий «Катар СК» Самюэль Это'О посоветовал Салаху перейти в каталонскую «Барселону», писал News.ru.