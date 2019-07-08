https://static.news.ru/photo/c2b78d58-a212-11e9-86be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/kinsey_sue

Американская модель и блогер Кинси Волански, ставшая известной после того, как выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов-2019, заявила, намерена была повторить такую же акцию во время финала Кубка Америки.

Признаю, Кубок Америки выиграли вы, но у нас была одна адская попытка! Мы прилетели в Бразилию, добрались до своих мест на стадионе благодаря маскировке, но закончилось всё тем, что Виталия (её молодой человек — ред.) арестовали 20 охранников, — написала Волански на своей странице в Instagram.

Он добавила, что они уже вышли из тюрьмы Бразилии.

Как ранее сообщал News.ru, Волански выбежала на поле в купальнике с рекламой сайта для взрослых во время финального матча Лиги чемпионов между командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». После этого число подписчиков актрисы и модели Кинси Волански в eё Instagram, который позже был заблокирован, а потом восстановлен, за сутки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал американскую модель на €15 тысяч: €5 тысяч за самовольный выход на поле во время матча и ещё €10 тысяч за рекламу YouTube-канала её молодого человека Виталия Здоровецкого.

Во время матча Кубка Америки по футболу между сборными Уругвая и Чили на поле выбежал фанат в маске петуха, писал News.ru.