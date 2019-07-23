https://static.news.ru/photo/19033bcc-ad39-11e9-9134-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минтруд переадресовал во ФСИН вопросы о зарплате нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее Мамаев отметил, что даже будучи в заключении, они рассчитывают на самих себя. Спортсмены собираются работать в швейном тюремном цеху. За свою работу они ежемесячно будут получать зарплату — 11 280 рублей.

Футболисты Кокорин и Мамаев были участниками серии драк в Москве осенью 2018 года. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

По факту драк было возбуждено уголовное дело. 8 мая суд вынес решение, согласно которому Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима, писал News.ru.