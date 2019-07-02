Футбольный клуб «Рубин» планирует подписать двух грузинских футболистов: Хвичу Кварацхелию (прежний клуб — «Локомотив», Москва), Беку Микелтадзе («Анартосис», Кипр). Уже официально заключён контракт с Зурико Давиташвили («Локомотив», Москва). News.ru с помощью экспертов попробовал разобраться: это целенаправленный акцент на грузинский рынок, или всё же покупка недорогих футболистов, из которых можно вырастить качественных игроков.

Казанский клуб задался целью обновить основной состав молодыми игроками в сезоне 2019/20, которые удивительным образом, вероятно, должны приблизить команду к тройке сильнейших. И с уходом Курбана Бердыева (главного тренера ФК «Рубин». — News.ru), кажется, у казанцев появились финансовые средства. То ли святой дух подкинул немного денег, то ли сжалилась группа компаний ТАИФ, отдав ключ от сейфа президенту «Рубина». А, может, всё-таки клуб нашёл секрет успеха в приобретении молодых, практически никому неизвестных футболистов совершенно бесплатно.

Я думаю, «Рубин» окрылил и подтолкнул к покупке грузинских игроков пример Соломона Кверквелии. Грузинские футболисты доступны — мы видим их в «Спартаке» и «Локомотиве», например. Они быстро адаптируются, в них есть своя индивидуальность, у них очень оригинальные, нестандартные манёвры на поле, плюс нет «задранных» ценников. Безусловно, рынок — дело тонкое, но думаю, что «Рубин» делает акцент на молодых грузин в надежде, что игроки будут прогрессировать. Да, казанский клуб делает акцент на воспитании молодого поколения, но молодые легионеры — тоже процесс воспитания. В ЦСКА пошли таким же путем, купив, например, в 2018 году 18-летнего словенца (Яка Бийола. — News.ru). Я считаю, это оправданно. У нас нет такого обилия способных, талантливых молодых игроков, приходится рассматривать зарубежных игроков. Но это и хорошо, нельзя зацикливаться на своей школе. Ринат Билялетдинов экс-главный тренер «Рубина»

Думаю, что руководителей «Рубина» связывает давняя дружба с одним из знаменитых грузинских агентов (фамилия не уточняется. — News.ru), а те ребята, которых «Рубин» сейчас подписал, действительно очень качественные молодые футболисты с большой европейской перспективой. Это всё делается профессионально, целенаправленно, они знают, кого берут. Какая разница, сколько лет игроку, если есть стратегия, как у «Рубина», который обновил состав, омолодив команду. Молодые звёзды грузинского футбола, а мы знаем, что в Грузии растут очень качественные молодые игроки, хорошо адаптируются в Европе и вырастают в больших профессионалов. И какой руководитель, если у него есть желание и возможность приобрести хорошего футболиста, откажется их приобрести? А чем руководствуется дирекция и главный тренер «Рубина» — это надо спрашивать у них. Просто это очень качественные, молодые футболисты. Здесь всё просматривается: и что сегодня они помощники основному составу, и что вырастут в больших игроков, на которых можно сделать хороший трансфер. Здесь всё вкупе. Александр Маньяков футбольный агент

Бывшие игроки клуба уверены, что покупка молодых грузинских игроков — это отличная перспектива, которая даст свои плоды.

Мне сложно судить, я не знаю, что это за игроки, как они себя проявили, но думаю, что «Рубин» нацелен на молодых и дешёвых футболистов, из которых можно вырастить качественных игроков, которые помогут клубу. Андрей Коновалов экс-полузащитник «Рубина» и «Спартака»

Всегда в Грузии были техничные, талантливые футболисты с характером, которых отбирают с «руками и ногами». И если «Рубин» приобретает молодых игроков, то с перспективой на рост, развитие. Алексей Попов бывший защитник «Рубина»

Что из этого выйдет, пока не очень ясно, особенно в условиях нового лимита на легионеров, в котором каждая команда может внести на сезон не более восьми иностранцев, а грузинские футболисты подпадают под эту категорию.

Остаётся только ждать начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), где мы и сможем внимательно проследить за действиями казанцев, в составе которых могут блеснуть три «мимино», что в переводе с грузинского означает «сокол».