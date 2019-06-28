https://static.news.ru/photo/a0546e6e-9990-11e9-b393-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alberto Lingria/Global Look Press

Футбольный клуб «Милан» официально отстранён от участия в Еврокубках сезона-2019/20. Такая санкция была наложена на итальянцев Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

С официальным документом об отстранении можно ознакомиться на сайте в Спортивного арбитражного суда ( CAS ).

Ранее руководство клуба договорилось с УЕФА о получении дополнительного времени на устранение финансовых проблем в обмен на добровольный отказ от участия в еврокубке.

В прошедшем сезоне «Милан» занял пятое место в Серии А. Его место на групповом этапе Лиги Европы займёт «Рома», «Торино» сыграет в квалификационном раунде.

Ранее News.ru писал, что экс-вратарь сборной СССР жёстко отреагировал на лимит в российском футболе.