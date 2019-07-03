Нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не рассматривает завершение карьеры в национальной команде.
Эти ребята старались изо всех сил. Не стоит давить на них, дайте возможность им развиваться. Мне было комфортно в этой команде. Если я могу быть полезен, то да, продолжу играть за сборную, — приводит слова Месси El Chiringuito.
Сборная Бразилии со счётом 2:0 обыграла команду Аргентины в полуфинальном матче Кубка Америки. Поединок проходил в бразильском городе Белу-Оризонти.
Ранее News.ru писал, что отец и агент бразильского форварда Неймара опроверг информацию о возможном возвращении футболиста из французского клуба «Пари Сен-Жермен» в испанскую «Барселону».