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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о состоянии футболиста Александра Кокорина. По её словам, спортсмен начал проходить курс реабилитации в одной из столичных клиник.

При этом она не сказала, в какое именно учреждение отправился Кокорин. Кроме того, она заявила, что ей неизвестно, сколько продлятся реабилитационные процедуры, но они будут идти до этапирования спортсмена в...