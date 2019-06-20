https://static.news.ru/photo/c59b09dc-9335-11e9-8101-fa163e074e61_1024.jpg Лионель Месси Фото: Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал шансы национальной команды на выход из группы в Кубке Америки после ничьей с Парагваем (1:1).

Было бы безумием не выйти из группы. Нам нужно продолжать искать способы улучшить игру. На это почти нет времени, мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше, — приводит слова Месси TNT Sports.

Аргентина после двух групповых матчей набрала одно очко и может не выйти из группы. В активе Парагвая 2 очка. В следующем туре, 23 июня, Аргентина сыграет с Катаром, а Парагвай — с Колумбией, ранее писал News.ru.