https://static.news.ru/photo/3874761a-b770-11e9-9365-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Marcelo Machado de Melo/www.imago-images.de/Global Look Press

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил травму во время тренировки.

Как сообщает пресс-служба «сине-гранатовых», медицинский штаб клуба диагностировал у 32-летнего игрока травму икроножной мышцы. Сроки восстановления не определены, но уже известно, что он не примет участие в товарищеских матчах с «Наполи», которые состоятся в США 8 и 11 августа.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала аргентинца на три месяца и оштрафовала его на $50 тысяч, писал News.ru.