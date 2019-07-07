https://static.news.ru/photo/a1020ab2-a041-11e9-ba20-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Капитан аргентинской сборной по футболу Лионель Месси отказался получать медаль Кубка Америки в знак протеста против судейства на турнире.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили со счётом 2:1 в борьбе за бронзовые медали, после чего Месси отказался выходить за наградой.

Я не пошел на подиум за медалью, потому что не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало с нами в течение турнира. Мы заслуживали большего, но нам не позволили играть в финале. Коррупция и арбитры не позволяют людям наслаждаться футболом, который разрушается подобными действиями — заявил спортсмен в интервью телеканалу TyC Sports .

Как писал News.ru ранее, Лионель Месси и защитник команды из Чили Гари Медель устроили потасовку на футбольном поле. Конфликт разгорелся на 37-й минуте матча. Главный арбитр Марио Альберто Диас де Вивар удалил с поля обоих спортсменов.