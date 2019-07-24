https://static.news.ru/photo/caa49a70-ae00-11e9-af10-fa163e074e61_1024.jpg Лоренсо Мельгарехо Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Агент полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд заявил, что парагваец может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Лоренсо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что он не доиграет сезон в Москве. Однако на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведём, — приводит слова агента Sport24 .

В сезоне-2018/19 Мельгарехо в чемпионате России провёл 23 матча, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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