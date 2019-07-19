Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян рассказал о том, как люди путали его с известным ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором.

В Шотландии было. Я зашёл в туалет — и тут же вокруг меня стали собираться люди. Смотрят и говорят: «Ты выиграешь следующий бой, удачи!» Перепутали с Конором, бывает. В газетах...