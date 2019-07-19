https://static.news.ru/photo/ba19ec06-aa2b-11e9-bf7a-fa163e074e61_1024.jpgСтанислав КрицюкФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб интересуется вратарём «Краснодара» Станиславом Крицюком.
Это не соответствует действительности. У нас Лунёв — вратарь номер один, также есть Михаил Кержаков. Плюс ведем переговоры с нашим воспитанником, голкипером, играющим за рубежом. Надеюсь, они завершатся успешно, — цитирует Медведева «СЭ».
Соглашение 28-летнего Крицюка с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2020 года.