Станислав Крицюк Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб интересуется вратарём «Краснодара» Станиславом Крицюком.

Это не соответствует действительности. У нас Лунёв — вратарь номер один, также есть Михаил Кержаков. Плюс ведем переговоры с нашим воспитанником, голкипером, играющим за рубежом. Надеюсь, они завершатся успешно, — цитирует Медведева «СЭ».

Соглашение 28-летнего Крицюка с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.

 

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