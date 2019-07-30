Матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) могут отменить из-за стихийных пожаров, охвативших Сибирь.
В регламенте турнира говорится, что матчи могут отменить, если введён режим ЧП. По данным на 31 июля, в России остаются активными 147 лесных пожаров на площади 107,1 тысячи гектаров.
Турнир в зоне «Восток» ПФЛ стартует 3 августа матчем между иркутским «Зенитом» и «Сахалином».
Ранее News.ru писал, что синоптики назвали маловероятным задымление Москвы от лесных пожаров в Сибири. По словам специалистов, это может произойти только в случае, если в регион придёт антициклон.