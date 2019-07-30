https://static.news.ru/photo/3577a61e-b39f-11e9-856d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) могут отменить из-за стихийных пожаров, охвативших Сибирь.

В регламенте турнира говорится, что матчи могут отменить, если введён режим ЧП. По данным на 31 июля, в России остаются активными 147 лесных пожаров на площади 107,1 тысячи гектаров.

Турнир в зоне «Восток» ПФЛ стартует 3 августа матчем между иркутским «Зенитом» и «Сахалином».

Ранее News.ru писал, что синоптики назвали маловероятным задымление Москвы от лесных пожаров в Сибири. По словам специалистов, это может произойти только в случае, если в регион придёт антициклон.