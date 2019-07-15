Преступники похитили мать бывшего тренера сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасии Оджеру.
Как сообщает The Guardian Nigeria, женщину уже похищали с целью выкупа в 2015 году.
Вооруженные злоумышленники похитили 76-летнюю женщину из её же дома. На данный момент подозреваемые в краже человека пока не выходили на связь с семьёй бывшего футболиста.
Похищение с целью выкупа В Нигерии — одно из распространённых преступлений.
Олимпийский чемпион 1984 года Пернелл Уитакер скончался в результате несчастного случая, ранее писал News.ru.