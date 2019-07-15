https://static.news.ru/photo/b1a158c2-a71d-11e9-8954-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Преступники похитили мать бывшего тренера сборной Нигерии по футболу Самсона Сиасии Оджеру.

Как сообщает The Guardian Nigeria, женщину уже похищали с целью выкупа в 2015 году.

Вооруженные злоумышленники похитили 76-летнюю женщину из её же дома. На данный момент подозреваемые в краже человека пока не выходили на связь с семьёй бывшего футболиста.

Похищение с целью выкупа В Нигерии — одно из распространённых преступлений.

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