https://static.news.ru/photo/36cab4c2-9985-11e9-9e5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера поделился своим мнением об увольнении из стана «красно-белых».

Считаю, что руководители москвичей поспешили с моим увольнением, это было не до конца верное решение: у нас было достаточно времени, чтобы сменить вектор развития, улучшить игру и в дальнейшем занять более выгодное место в турнирной таблице, — цитирует Карреру ITASportPress.

Каррера работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 год и сумел привести команду к титулу чемпиона России впервые за 16 лет. В 2017 году под руководством итальянского тренера команда выиграла Суперкубок России. После завоевания «красно-белыми» чемпионства из-за разногласий с руководством клуба и некоторыми игроками команды он оставил свой пост.

Каррера обратился к болельщикам «Спартака», писал News.ru.