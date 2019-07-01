Петербургский футбольный клуб «Зенит» расторг контракт с полузащитником из Италии Клаудио Маркизио. Стороны достигли соглашения и прекратили сотрудничество досрочно.
Об этом сообщает пресс-служба команды на своём
Представители клуба поблагодарили спортсмена за проведённое вместе время и пожелали удачи в будущем.
Ранее News.ru писал, что Маркизио перешёл в петербургский клуб в 2018 году, подписав контракт, рассчитанный на два года. В прошедшем сезоне хавбек сыграл за «Зенит» 15 матчей и отличился двумя голами.