https://static.news.ru/photo/72153228-9c23-11e9-af18-fa163e074e61_1024.jpg Клаудио Маркизио Фото: .imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Global Look Press

Петербургский футбольный клуб «Зенит» расторг контракт с полузащитником из Италии Клаудио Маркизио. Стороны достигли соглашения и прекратили сотрудничество досрочно.

Об этом сообщает пресс-служба команды на своём сайте .

Представители клуба поблагодарили спортсмена за проведённое вместе время и пожелали удачи в будущем.

Ранее News.ru писал, что Маркизио перешёл в петербургский клуб в 2018 году, подписав контракт, рассчитанный на два года. В прошедшем сезоне хавбек сыграл за «Зенит» 15 матчей и отличился двумя голами.