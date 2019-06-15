https://static.news.ru/photo/4ac8ed0e-901b-11e9-9c59-fa163e074e61_1024.jpg Бывший аргентинский футболист Диего Марадона Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Paolo Manzo

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона рассказал об одном из самых известных моментов в истории футбола — его «руке Бога».

Я знал, что забил рукой. Я не планировал этого делать, но всё произошло так быстро. Судья посмотрел на меня и сказал: «Гол». Это было приятное чувство, будто некая символическая месть англичанам, — сказал Марадона в документальном фильме-биографии о себе.

Аргентинец забил этот гол на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии.

Ранее News.ru писал, что Марадона объявил об уходе из клуба в конце текущего сезона. Он заявил, что ему очень жаль и решение он принял самостоятельно. Специалист добавил, что из-за его присутствия на посту главного тренера арбитры предвзято судят матчи «Дорадоса».