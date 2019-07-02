До недавнего времени «Динамо-Брест» не особо котировалось в Белоруссии. В местном чемпионате главенствовал борисовский БАТЭ, которому пытались навязать конкуренцию минское «Динамо» и солигорский «Шахтёр». Но пару лет назад ситуация начала стремительно меняться и сейчас скромный клуб из Бреста лидирует в турнирной таблице Высшей лиги. Корреспондент News.ru побывал на матче динамовцев против команды «Ислочь» (5:1) и узнал о переменах в клубе.

Шейхи в помощь

Первым шагом, который и породил перемены в клубе, стало начало сотрудничества с компанией из ОАЭ, которая фактически спасла клуб от банкротства, так как болельщикам порой приходилось даже скидываться, чтобы приобрести для игроков «Динамо» форму. Сотрудничество с арабами открывало новые перспективы: одна из них — строительство в городе нового 30-тысячного стадиона, который отвечал уже всем нуждам обновляющего клуба. Правда за три года с начала сотрудничества к строительству арены так и не приступили — всему виной бумажная волокита и выбор места под строительство.

Строительство нового стадиона — это пока только планы нашего руководства, — рассказал корреспонденту News.ru пресс-атташе «Динамо» Ольга Хижинкова. — Пока выступаем на ОСК «Брестский», который только недавно начал заполняться под завязку.

Иван Адаменко/News.ru

Кстати, выбор белорусского футбола не случаен для ОАЭ — они у себя на родине занимаются реализацией БелАЗов и МАЗов, а их белорусские партнёры взяли шефство над брестским коллективом. Получается, что шейхи как бы есть (в прессе активно гуляет интервью Поля Даэра, управляющего компании), но были они в Бресте всего пару раз.

Также большое внимание начали уделять работе с детьми — клубная академия «Динамо» является одной из сильнейших в стране на данный момент. Она позволяет заниматься в ней даже детям с регионов, которые спокойно проживают в небольшой гостинице около домашней арены бело-голубых.

Есть в планах и реконструкция базы, которая уже морально устарела. Но тут есть одна маленькая загвоздка — власти города готовы дать землю под это дело лишь на 15 лет аренды, что крайне не устраивает инвесторов. А зачем вкладываться в то, что потом могут просто взять и забрать?

«Марадона — это хайп»

За месяц до чемпионата мира-2018 «Динамо-Брест» снова взорвал информационное поле, пригласив на пост председателя правления легендарного Диего Марадону. С одиозным аргентинцем подписали контракт на три года. Он обещался поднять клуб на небывалые высоты и научить всех играть в футбол. К своим обязанностям Марадона должен был приступить сразу после окончания мирового первенства.

Спасибо за доверие, — написал тогда Марадона в своём Instagram.

Но на деле вышло всё не так гладко, как хотелось бы. Аргентинец перестал появляться в Белоруссии, отменив несколько намечавшихся поездок и просто выпал из поля видимости. Но ненадолго. Спустя какое-то время Диего объявился уже в Венесуэле, оказавшись у руля местного «Дорадос». В Бресте это манёвр не особо оценили.

Марадона — это всего лишь хайп, волна пиара, — сказал мне один из белорусских коллег по ходу матча «Динамо» — «Ислочь». — Как можно полагаться на человека, который имеет столько пагубных привычек? Он явно ненадежный человек, но свою маленькую миссию он выполнил — привлек внимание к Бресту.

Говорилось, что имя легендарного нападающего дадут даже академии «Динамо», но то ли из-за обид, то ли реально в планах не было такого пункта (хотя эта информация фигурировала в различных СМИ), но никакого отношение к Марадоне она не имеет.

Появилась альтернатива

Сейчас «Динамо» сенсационно идёт на первой строчке, хотя в предыдущие два сезона занимало четвертое и шестое места соответственно. В составе команды есть опытные Сергей Кисляк, Сергей Кривец, Олег Веретило, Александр Гутор, Артём Милевский, Максим Витус, Павел Нехайчик, которые вполне готовы решать с командой поставленные задачи. А они пока озвучены весьма скромно, чтобы не спугнуть удачу и фарт — оказаться в медалях.

Если раньше у опытных футболистов, которые возвращались в Белоруссию, был фактически только один вариант — БАТЭ, то сейчас есть неплохая альтернатива в виде «Динамо-Брест», — заявил Сергей Кривец News.ru.

И действительно, есть всё, что позволит прервать долгую гегемонию борисовчан в Высшей лиге. А с остальным, дай Бог, может шейхи помогут.