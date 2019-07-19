https://static.news.ru/photo/d0bfaecc-ac52-11e9-a0df-fa163e074e61_1024.jpg Садио Мане Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане не сможет принять участие в игре за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», который состоится 4 августа.

Он вернётся к нам 5 августа, после матча с «Манчестер Сити». У него будет четыре или пять дней на подготовку к «Норвичу» и 10 дней – к «Челси», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Форварду предоставлен отпуск в связи с участием в Кубке африканских наций, где в финале вместе со сборной Сенегала он уступил Алжиру со счётом 0:1.

Клопп назвал главного фаворита в новом сезоне Английской премьер-лиги, писал News.ru.