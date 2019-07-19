Нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане не сможет принять участие в игре за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», который состоится 4 августа.
Он вернётся к нам 5 августа, после матча с «Манчестер Сити». У него будет четыре или пять дней на подготовку к «Норвичу» и 10 дней – к «Челси», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Форварду предоставлен отпуск в связи с участием в Кубке африканских наций, где в финале вместе со сборной Сенегала он уступил Алжиру со счётом 0:1.
Клопп назвал главного фаворита в новом сезоне Английской премьер-лиги, писал News.ru.