https://static.news.ru/photo/4a2ca51e-9c0c-11e9-9fad-fa163e074e61_1024.jpg Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев рассказал, что в большой камере его окружают интересные ребята.

Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе, — цитирует Мамаева « МК ».

8 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин заявил, что «тюрьма ничему не научила», писал News.ru.