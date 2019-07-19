https://static.news.ru/photo/aa3e1a46-abb6-11e9-ab33-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Скандальный футболист Павел Мамаев не намерен плакать из-за ситуации, в которой они оказались с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. По его словам, несмотря на выпавшие им испытания, они и в колонии стараются на первых ролях и не падать духом.

Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась, что вот попали в эту ситуацию, и здесь мы будем также, как были на свободе, старались быть всегда на первых ролях, также и здесь мы будем вносить свой вклад, не знаю, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии, — рассказал спортсмен в интервью телеведущей Ольге Скабеевой.

Мамаев отметил, что даже будучи в заключении они рассчитывают на самих себя. Спортсмены собираются работать в швейном тюремном цеху. За свою работу они ежемесячно будут получать зарплату — 11 280 рублей.

Ранее News.ru писал, что стали известны даты освобождения скандальных футболистов. Павла Мамаева отпустят 6 ноября 2019 года, а нападающий «Зенита» Александр Кокорин выйдет на волю 7 декабря.