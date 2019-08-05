https://static.news.ru/photo/fc276d2a-b77e-11e9-849d-fa163e074e61_660.jpg Гарри Магуайр Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с защитником сборной Англии Харри Магуайром. Как сообщает пресс-служба манкунианцев, договор рассчитан на шесть лет.

Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 80 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником мира. Предыдущим его клубом был «Лестер».

Ранее самым дорогим трансфером считался переход Вирджила ван Дейка в 2018 году, который перешёл из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов.

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