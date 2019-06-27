Фото: RealMadrid/facebook.com

Мадридский футбольный клуб «Реал» представил второй комплект формы на сезон-2019/20.

В официальном Twitter-аккаунте команды опубликован музыкальный клип, в котором приняли участие лидеры испанского клуба.

Форма технического спонсора Adidas выполнена в тёмно-синей гамме со вставками золотистого цвета.

Ранее сообщалось, что российский футбольный голкипер Игорь Акинфеев войдёт в попечительский совет женского гандбольного клуба ЦСКА, писал News.ru.

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