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Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что близкие игрока ещё не получили информацию, где он будет отбывать тюремный срок.

ФСИН уже определился с местом отбытия наказания, но не предоставит информацию, пока осуждённые туда не прибудут, — приводит слова юридического защитника Sport24. Также он заявил о надежде, что ходатайство на...