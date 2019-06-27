Мадридский футбольный клуб «Реал» представил второй комплект формы на сезон-2019/20.
В официальном Twitter-аккаунте команды опубликован музыкальный клип, в котором приняли участие лидеры испанского клуба.
Que el mundo sepa que estamos listos. Sube el volumen— Real Madrid C.F. (@realmadrid)
La nueva segunda equipación del
@realmadridde @adidasfootballya está disponible.
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https://t.co/U8EJYbXRhf #HalaMadrid| #DareToCreate pic.twitter.com/bnLS9HysD4 27 июня 2019 г.
Форма технического спонсора Adidas выполнена в тёмно-синей гамме со вставками золотистого цвета.
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