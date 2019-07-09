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Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь обвинила бывшего нападающего сборной России по футболу Дмитрия Булыкина в подделке подписей.

Я вела избирательную подписную кампанию целый месяц и точно знаю, что никаких реальных подписей жителей Арбата, Пресни и Хамовников ни Булыкин, ни Соколов реально собрать не могли. Они фактически не вели кампанию, а подписи их, полагаю, являются подделкой. Направляю жалобу в московский избирком, — написала Соболь в своём Facebook-аккаунте.

По закону для регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцы должны собрать не менее 5000 подписей москвичей.

Ранее News.ru сообщал, что баллотироваться в Московскую городскую думу решил известный в прошлом футболист, нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. О том, как он будет реагировать на возможное негативное отношение со стороны избирателей, спортсмен рассказал в интервью News.ru.