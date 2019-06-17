https://static.news.ru/photo/d2d44b48-90e9-11e9-bb92-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН"Москва"

Отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Шотландии пройдёт в «Лужниках».

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), встреча пройдёт 10 октября в 21:45.

Две ближайшие встречи подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде с Шотландией (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).

11 июня в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России победила Кипр со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Ионова. После этой победы подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, уступая лишь Бельгии.

Сборная России по футболу поднялась на три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), писал News.ru.