Отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Шотландии пройдёт в «Лужниках».
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), встреча пройдёт 10 октября в 21:45.
Две ближайшие встречи подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде с Шотландией (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).
11 июня в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России победила Кипр со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Ионова. После этой победы подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, уступая лишь Бельгии.
Сборная России по футболу поднялась на три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), писал News.ru.