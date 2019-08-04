https://static.news.ru/photo/19300ca8-b6a1-11e9-a108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Weiken/Global Look Press

Лучший игрок Кубка африканских наций полузащитник Исмаэль Беннасер из Алжира перешёл из «Эмполи» в итальянский футбольный клуб «Милан».

Как сообщает пресс-служба миланского клуба, контракт с 21-летним алжирцем рассчитан на пять лет. «Милан» выплатит «Эмполи» за игрока €16 млн плюс €1 млн в виде бонусов.

В сезоне-2018/19 Беннасер провёл за «Эмполи» 38 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб планирует нынешним летом приобрести ещё нескольких футболистов, писал ранее News.ru.