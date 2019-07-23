https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Игрок самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев рассказал о своей фотографии в Instagram, на которой он стоит оперевшись об автомобиль марки Феррари в костюме от Gucci.

Феррари брал в аренду на отдыхе. Костюм купил, да. Просто он мне понравился. Желания выделиться нет. Наоборот, надо в жизни быть скромнее, а выделяться на футбольном поле, — цитирует Соболева Sport24 .

На данный момент Соболев является лучшим бомбардиром Российской прьемер-лиги (РПЛ), имея в активе три забитых мяча.

Испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону», писал News.ru.