https://static.news.ru/photo/c9b31d12-ade2-11e9-83ee-fa163e074e61_1024.jpg Виктория Лопырёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва считает, что уравнивать зарплаты женщин и мужчин не нужно.

Тема равенства и того, что женщины и мужчины должны получать одинаково, постоянно всплывает. Но в моей системе координат нет такого, — заявила Лопырёва в эфире «Русского радио».

Кроме того, посол отметила, что женщины в некоторых видах спорта получают меньше мужчин только потому, что их действия «не приносят такой популярности и спонсоров».

Американский сенатор от штата Западная Виргиния Джозеф Мэнчин предложил отказаться от финансирования чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике, в связи с разницей в зарплате футболистов и футболисток. Это предложение появилось после победы американок на ЧМ-2019. Одна из спортсменок отказалась идти в Белый дом из-за финансового неравноправия.

Ранее News.ru писал, что Лопырёва заявила, что телеведущей Ксении Собчак следует прикрываться в бане.