В матче первого тура между футбольным клубом «Локомотив» и казанским «Рубином» не удалось определить победителя.
В составе «красно-зелёных» на 66-й минуте отличился полузащитник Алексей Миранчук. На 76-й минуте ответил бывший полузащитник «Локомотива», новичок «Рубина» Хвича Кварацхелия.
Самые яркие моменты матча — в фотогалерее News.ru.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru