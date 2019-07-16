В матче первого тура между футбольным клубом «Локомотив» и казанским «Рубином» не удалось определить победителя.

В составе «красно-зелёных» на 66-й минуте отличился полузащитник Алексей Миранчук. На 76-й минуте ответил бывший полузащитник «Локомотива», новичок «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Самые яркие моменты матча — в фотогалерее News.ru.

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

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