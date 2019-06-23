https://static.news.ru/photo/70c9e634-9598-11e9-af2b-fa163e074e61_1024.jpg Владислав Игнатьев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил трудовые соглашения сразу с четырьмя игроками.

Клуб подписал новые контракты с вратарём Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.

6 июля «Локомотив» в Москве сыграет против петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.

По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.

Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.