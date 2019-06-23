Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил трудовые соглашения сразу с четырьмя игроками.
Клуб подписал новые контракты с вратарём Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
6 июля «Локомотив» в Москве сыграет против петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.
По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.
Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.