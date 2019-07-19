https://static.news.ru/photo/fdcb5988-aa32-11e9-aa97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с бразильским голкипером Маринато Гилерме.

Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три — это получается целых 15. Считайте, вся жизнь, — цитирует вратаря пресс-служба клуба.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение рассчитано на три года.

Ранее Гилерме предлагал руководству команды досрочно разорвать контракт и не платить ему за оставшиеся полгода, так как у него есть договорённость о переходе в московский «Спартак», который готов удовлетворить его запросы.

«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.