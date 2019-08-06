Московский футбольный клуб «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» (Чехия) россиянина Николая Комличенко.
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Контракт форварда с чехами действителен до лета 2022 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €3,5 млн.
Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, установив рекорд лиги, забив 28 мячей. Нападающий был вызван в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но на поле не появился.
В июне текущего года стоимость Комличенко повысилась на €1 млн, писал News.ru.