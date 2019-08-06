https://static.news.ru/photo/e82c8884-b835-11e9-a757-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко Фото: Radek Petrasek/CTK/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» (Чехия) россиянина Николая Комличенко.

Как сообщает « Чемпионат », сделка с 24-летним игроком будет оформлена до конца недели. Россиянином также интересовались бельгийский «Генк» и греческий ПАОК.

Контракт форварда с чехами действителен до лета 2022 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €3,5 млн.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, установив рекорд лиги, забив 28 мячей. Нападающий был вызван в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но на поле не появился.

В июне текущего года стоимость Комличенко повысилась на €1 млн, писал News.ru.