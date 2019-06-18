https://static.news.ru/photo/0e26a838-91d2-11e9-8811-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.fclm.ru

Защитник футбольного клуба «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейра Мурило стал игроком московского «Локомотива».

Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В «Локомотив» я приехал для того, чтобы выигрывать — хочу помочь команде вернуть чемпионский титул, — приводит слова новичка пресс-служба «Локо».

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В составе «железнодорожников» Мурило будет выступать под 27-м номером.

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