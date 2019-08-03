https://static.news.ru/photo/b9743c8a-b5f6-11e9-8f4b-fa163e074e61_660.jpg Мануэл Фернандеш Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» и португальский хавбек Мануэл Фернандеш не станут подписывать новое трудовое соглашение.

Движения по новому контракту нет. Мы уже не ждём предложения от «Локомотива», — заявил ТАСС агент 33-летнего игрока Паулу Барбоза.

Фернандеш выступал за «железнодорожников» с 2014 по 2019 год. За пять лет в составе «Локомотива» он сыграл в 144 матчах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок России, а также стал чемпионом РФ.

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб планирует нынешним летом приобрести ещё нескольких футболистов, писал ранее News.ru.