Защитник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» и сборной Норвегии Мартин Линнес попал в сферу интересов московского «Локомотива».
Как сообщает Aksam, «железнодорожники» готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Норвегии €6 млн. Со своей стороны турки готовы рассмотреть это предложение.
Линнес перешёл в «Галатасарай» из «Мольде» в 2016 году. Его зарплата составляет €1,4 млн за сезон. В завершившемся сезоне защитник провёл 33 матча, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.
Футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с полузащитником «Локомотива», писал News.ru.