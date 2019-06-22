https://static.news.ru/photo/d4634d5e-94e2-11e9-b2a7-fa163e074e61_1024.jpg Мартин Линнес Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защитник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» и сборной Норвегии Мартин Линнес попал в сферу интересов московского «Локомотива».

Как сообщает Aksam, «железнодорожники» готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Норвегии €6 млн. Со своей стороны турки готовы рассмотреть это предложение.

Линнес перешёл в «Галатасарай» из «Мольде» в 2016 году. Его зарплата составляет €1,4 млн за сезон. В завершившемся сезоне защитник провёл 33 матча, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с полузащитником «Локомотива», писал News.ru.