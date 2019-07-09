https://static.news.ru/photo/8f0fc2aa-a270-11e9-9cf4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Анастасия Савина/NEWS.ru

Футболистов и тренерский штаб московского футбольного клуба «Локомотив» наградили медалями за второе место в Российской премьер-лиге сезона-2018/19.

Об этом сообщает корреспондент News.ru со встречи руководства клуба с болельщиками.

По итогам сезона-2018/19 «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступив леши петербургскому «Зениту». В следующем сезоне «железнодорожники» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.