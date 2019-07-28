Нападающий английского футбольного клуба «Фулхэм» Харви Эллиот перешёл в «Ливерпуль».
Как сообщает официальный сайт «красных», 16-летний футболист юношеской сборной Англии будет тренироваться с командой перед товарищеским матчем против «Наполи».
Welcome to— Liverpool FC (@LFC)
#LFC, Harvey Elliott https://t.co/FaQHrTf2rt 28 июля 2019 г.
Эллиот — самый молодой игрок в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). В мае 2019 года он дебютировал в лиге в возрасте 16 лет и 30 дней.
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