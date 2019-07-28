https://static.news.ru/photo/49e465b0-b11f-11e9-a08b-fa163e074e61_1024.jpg Харви Эллиот Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Нападающий английского футбольного клуба «Фулхэм» Харви Эллиот перешёл в «Ливерпуль».

Как сообщает официальный сайт «красных», 16-летний футболист юношеской сборной Англии будет тренироваться с командой перед товарищеским матчем против «Наполи».

Эллиот — самый молодой игрок в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). В мае 2019 года он дебютировал в лиге в возрасте 16 лет и 30 дней.

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