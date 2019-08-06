«Краснодар» стал девятым российским клубом, получившим право стартовать в Лиге чемпионов. В третьем квалификационном раунде команде Мурада Мусаева выпал серьёзнейший соперник — португальский гранд «Порту». News.ru представляет обновлённую команду Сержиу Консейсау и напоминает, что «быки» могут впервые в истории расширить представительство России на групповом этапе Лиге чемпионов до трёх клубов.

Секрет победы над «драконами» знает только «Зенит»

Сложно найти в Старом Свете другой клуб, с которым российские команды встречались бы столь часто в еврокубках. За полтора десятка лет — с сентября 2004 года — наши топ-клубы 14 раз выходили на поле лицом к лицу с «драконами» (прозвище «Порту»), и в большинстве случаев уступали. Двух побед над португальцами сумел добиться лишь петербургский «Зенит» — в групповых турнирах Лиги чемпионов 2011 и 2013 годов — 3:1 дома и 1:0 в гостях соответственно. В остальных же очных встречах с представителями России «Порту» одержал восемь побед при четырёх ничьих и общей разнице мячей 25-11.

Последним из наших клубов все «прелести» противостояния с «драконами» испытал на себе московский «Локомотив». Прошлой осенью «железнодорожникам» не посчастливилось попасть с командой Сержиу Консейсау в одну группу Лиги чемпионов, и действующий на тот момент чемпион Португалии дважды без проблем обыграл действующего чемпиона России — 3:1 в Черкизове, 4:1 — на своём стадионе «Драгау».

Впрочем, тренерскому штабу и игрокам «Краснодара» вряд ли имело смысл изучать видеозаписи тех матчей — уж очень сильно изменился состав португальской команды нынешним летом. Причём существенные перемены коснулись всех линий «Порту».

Начнём с того, что легендарный голкипер «бело-синих» испанец Икер Касильяс в 38-летнем возрасте пока ещё не завершил карьеру, а просто сделал в ней паузу из-за проблем со здоровьем. Образовавшуюся вакансию на посту номер один занял аргентинский вратарь Агустин Марчесин, перешедший из мексиканского клуба «Америка» и готовый составить конкуренцию бразильцу по прозвищу Вана и молодым стражам ворот — сенегальцу Мухамеду Мбайе и португальцу Диогу Коште.

В обороне из прошлогодних лидеров «Порту» сейчас остался лишь бразильский левый защитник Алекс Теллес. Два его соотечественника, цементировавших центральную зону оборонительной линии, — Эдер Милитао и Фелипе, — дружно отправились в Мадрид, но по разным адресам: первый — в «Реал», второй — в «Атлетико». А опытнейший правый защитник уругваец Макси Перейра пока не определился с новым клубом.

Взамен «Порту» приобрёл у итальянской «Ромы» испанца Ивана Маркано, в своё время выступавшего за казанский «Рубин», а у аргентинского «Расинга» — игрока этой латиноамериканской сборной Ренцо Саравия. В контрольном матче с французским «Монако», прошедшем в конце июля, дуэт центральных защитников у «драконов» составили Маркано и Пепе. Тот самый Пепе, друг Криштиану Роналду и в недавнем прошлом игрок сборной Португалии, и в 36 лет продолжает играть одну из ключевых ролей в «Порту». На правом же фланге обороны в спарринге с «Монако» сыграл ещё один «абориген» Вилсон Манафа.

Иван Маркано Carlos Palma/Global Look Press

Зе Луиш — снова в России!

В полузащите кадровых потерь у команды Сержиу Консейсау тоже хватает. Например, после ухода капитана команды Эктора Эрреры в мадридский «Атлетико» распался его мексиканский дуэт с атакующим хавбеком Хесусом Короной, доставлявший немало неприятностей многим соперникам, в том числе, и «Локомотиву» в упомянутых встречах в прошлогодней Лиге чемпионов. Ещё один важный игрок середины поля — испанец Оливер Торрес — вернулся на родину, в «Севилью». Нет в составе «Порту» и весьма продуктивного левого вингера Юнеса Браими: полузащитник с двойным гражданством (Алжира и Франции) теперь будет играть в Катаре за клуб «Аль-Райян».

Из приобретений в среднюю линию стоит отметить подписанного буквально за пару дней до первого матча с «Краснодаром» колумбийца Матеуса Урибе. Разумеется, он ещё не мог принимать участия в контрольном поединке с монегасками, и в той встрече функции единственного опорного полузащитника взял на себя старожил «Порту» Данилу Перейра, которому теперь доверили и капитанскую повязку, а чуть впереди него в центральной зоне располагались Серджиу Оливейра и Ромариу Бару — пока не самые очевидные кандидаты на места в стартовом составе в официальных играх. Велика вероятность увидеть вместо одного из них японского новичка «драконов» Сёю Накадзиму.

Роли фланговых атакующих полузащитников с высоким коэффициентом полезного действия в спарринге с «Монако» исполнили Корона и колумбиец Луис Диас, которого нынешним летом вроде бы сватали в «Зенит» в компанию к уже играющему за питерцев соотечественнику Вильмару Барриосу. Но если Диас закрепится в основном составе «Порту» да ещё и пробьётся с «драконами» в групповой турнир Лиги чемпионов, то вряд ли будет жалеть о своём выборе.

Что касается линии атаки, даже после ухода Адриана Лопеса (в испанскую «Осасуну») и Андре Перейры (арендован другим португальским клубом «Гимарайншем») у тренерского штаба Сержиу Консейсау есть весьма приличный выбор в лице бразильцев Тикиньо Суареша (вышел в стартовом составе в контрольном поединке с «Монако») и Фернандо Андраде, малийца Муссы Мареги и камерунца Венсана Абубакара, а также старого знакомого российских болельщиков Зе Луиша, недавно перешедшего в логово «драконов» из московского «Спартака».

Тикиньо Суареш Maurizio Borsari/Global Look Press

Резюмировать все многочисленные перемены в составе «Порту» можно так: безусловно, вице-чемпиону Португалии необходимо время, чтобы все новички вписались в команду, достигли идеального взаимопонимания и вошли в игровой тонус (а национальное первенство этой страны стартует лишь в ближайший уик-энд), но, будучи футболистами высокого уровня, они вместе со старожилами «бело-синих» способны и с листа показать против «Краснодара» качественный футбол.

Первый бой — без главнокомандующих

У «быков» есть важный бонус перед противостоянием с «Порту»: команда Мурада Мусаева провела уже четыре матча в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ), а последняя из этих игр — в Петербурге с «Зенитом» — стала отличной проверкой для южан перед дебютом в Лиге чемпионов. «Краснодар» на газоне «Газпром Арены» смотрелся весьма недурно, в концовке даже открыл счёт (правда, благодаря голу в свои ворота защитника питерцев Дугласа Сантоса), но в итоге позволил Артёму Дзюбе забить ответный мяч и свести поединок к ничьей (1:1).

Любопытно, что в первом матче двухраундового противостояния в Краснодаре оба наставника не смогут непосредственно руководить своими командами у бровки. Но если Мурад Мусаев подвергнут долгосрочной санкции Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) за отсутствие у него тренерской лицензии категории Pro, позволяющей официально занимать должность главного тренера команды, то Сержиу Консейсау оштрафован на одну игру — за провинность, допущенную минувшей весной в плей-офф предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. По вине игроков «Порту» судьям пришлось с опозданием начать четвертьфинальный матч с английским «Ливерпулем», и «крайним» в этой ситуации назначили главного тренера команды.

В России уже привыкли, что на пресс-конференциях «Краснодар» представляет не Мусаев, а его коллега, формально являющийся главным тренером. В прошлом сезоне это был Олег Фоменко, сейчас — Сергей Матвеев, который и поделился мнением по поводу предстоящего поединка с «Порту» на традиционном брифинге за сутки до игры.

Репетиция была хорошей, потому что матч в Петербурге был сложным, а «Зенит» чем-то напоминает «Порту» по манере ведения игры, быстрому переходу в атаку. В те моменты, когда игра у нас не получалась, команда смогла терпеть и ждать своего шанса. Думаю, это тоже поможет во встрече с «Порту». В целом мы довольны результатом в Питере, но не игрой. Были нюансы, которые стараемся исправить. Против португальцев будем стремиться использовать свои сильные стороны, навязывать свою игру, — подчеркнул Сергей Матвеев.

«Краснодар», сообразим на троих?

Вместе с представителем тренерского штаба в предматчевой пресс-конференции принял участие и нападающий «быков» Ари, имеющий опыт выступлений в Лиге чемпионов в составе московских «Спартака» и «Локомотива».

Сергей Матвеев и Ари fckrasnodar.ru

Я очень счастлив, что снова смогу играть в Лиге чемпионов. Счастлив быть частью команды, и говорю партнёрам о важности этого турнира. Мы выступим в более крутом турнире, чем Лига Европы, и у нас есть возможность достичь чего-то большего в своей карьере. Что касается отсутствия Мурада Мусаева на скамейке во время матча, конечно, важно, чтобы тренер был рядом. Но у нас есть Сергей Матвеев — он всегда с нами. И этот фактор не будет иметь решающего значения, потому что мы неделю готовимся к этой игре. Всё будет зависеть только от нас, футболистов на поле, — сказал Ари.

Уже во вторник появилась информация, что все билеты на дебютный матч «Краснодара» в Лиге чемпионов проданы. Таким образом, трибуны одноимённой арены, вмещающие чуть больше 35 тыс. зрителей, должны обеспечить мощную поддержку «быкам». Естественно, в большом плюсе оказались спекулянты, которые предлагали жаждущим попасть на игру отдать за билет сумму, в семь раз превышающую номинал. То есть вместо 350 рублей выложить две с половиной тысячи.

Работать на матче «Краснодар» — «Порту», который начнётся в среду, 7 августа в 20:00 по московскому времени, будет немецкая бригада арбитров. Главный судья — Тобиас Штилер, ассистенты — Кристиан Гиттельманн и Рафаэл Фолтын, резервный арбитр — Кристиан Дингерт.

Стоит напомнить, что у российских клубов были как неудачные попытки преодоления отборочных раундов Лиги чемпионов (владикавказский «Спартак-Алания» в сезоне-1996/97, московское «Динамо» в сезоне-2009/10), так и вполне успешный опыт «Ростова», который не далее как три года тому назад последовательно прошёл бельгийский «Андерлехт» и голландский «Аякс», выйдя в групповую стадию самого престижного клубного турнира Старого Света.

У «Краснодара» же есть шанс стать первопроходцем: если «быкам» удастся пройти «Порту», а затем и победителя пары «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция), то Россия впервые будет иметь сразу три команды на групповом этапе Лиги чемпионов.